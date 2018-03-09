  • الجمعة 09 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم

قوة عسكرية مشتركة بين مصر والسودان.. المكاسب والأضرار

ترامب وكيم جونج

«ترامب» يلتقي زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الأسبق محمد مرسي

«تدويل» قضية «مرسى» يدفع إلى مواجهة جديدة

التراس اهلاوي

هذه العقوبة تنتظر جماهير الأهلي

الدكتور سيف أمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي

وفاة مستشار «مرسي»

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

روسيا تقيم مركزًا نوويًا بإثيوبيا

ياسر برهامي

«برهامي»: «سيأتي يوم وتقولون الله يرحم أيام السيسي»

القذافي

سفير ليبى يكشف مصير جثمان «القذافي»

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: القدس عاشت أزهى عصورها قبل الاستعمار الصهيوني

البرادعي

«البرادعي» يدعو للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا السبب

«الأناضول»..

فصائل المعارضة السورية تجهز لعملية كبيرة ضد قوات «الأسد»

عرب وعالم

فصائل المعارضة السورية - أرشيفية
فصائل المعارضة السورية - أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

قوات "الأسد" تعزز موقفها للسيطرة على الغوطة

#

الإخوان تستنكر صمت المجتمع الدولي عن "مجازر الغوطة"

#

مظاهرة احتجاجية في إدلب ضد هجمات "الأسد" على الغوطة

#

تركيا: لا مشكلة في دخول قوات الأسد لـ"عفرين"

سوريا

المعارضة السورية

الاسد

تجهز فصائل من المعارضة المسلحة، في محافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا، لعمل عسكري كبير ضد قوات نظام "الأسد"، والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، وفق وكالة "الأناضول".

وتتزامن التجهيزات مع وصول نحو 200 ضابط وجندي أمريكي إلى قاعدة "التنف"، قرب الحدود مع الأردن والعراق، والتي تضم غرفة عمليات أمريكية مشتركة مع فصائل من الجيش الحر في المنطقة.

كما وصل عدد من الضباط البريطانيين إلى الحدود السورية الأردنية، في إطار تلك التجهيزات، بحسب المصادر ذاتها.

ورجحت المصادر، أن تستهدف العملية مواقع الميليشات التابعة لإيران في القنيطرة وشمالي درعا، مع احتمال أن تمتد إلى منطقة البادية.

ويتركز وجود مواقع الميليشيات التابعة لإيران في مثلث التقاء ريف درعا الشمالي وريف دمشق الجنوبي الغربي وريف القنيطرة الشمالي.

وتضم المنطقة المشار إليها بلدات منها "تل ماكر" و"تل العدس" و"كناكر"، ويطلق السكان المحليون عليها اسم "مثلث الموت".

كما توجد مواقع لتلك الميليشيات في مدينتي "ازرع" و"الصنمين"، شمالي درعا، فيما يتمركز عناصر لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقتي "البعث" و"خان أرنبة"، بمدينة القنيطرة مركز المحافظة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق لخفض التصعيد في الجنوب السوري، في نوفمبر الماضي، تلاها توقف عمل غرفة دعم فصائل المعارضة في المنطقة، والتي يطلق عليها اسم غرفة "الموك".

وتضم الغرفة عددًا من دول ما يسمى "أصدقاء سوريا"، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملف حقوق الإنسان الحائر في مصر

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

أسئلة ضرورية عن الألف كيلو

فراج إسماعيل

محمد الباز.. بين "إسلام العقيدة" و"إسلام الوديعة"

د. حسام عقل

عمرو.. سيب خيري

حسام فتحي

خيري رمضان .. ورمضان خيري !!

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. رائد«شيكابالا» يتخطى أُحُد بثلاثية
» محمد صلاح: أتمنى«فك» هذه العقدة قبل المونديال
» فصائل المعارضة السورية تجهز لعملية كبيرة ضد قوات «الأسد»
» «زيدان» يعلن قائمة الريال لمواجهة إيبار
» «ترامب» يشعل حربًا تجارية عالمية
» «نيمار» يعرض خدماته على برشلونة
» الأمم المتحدة: حان وقت إنهاء الصراع في سوريا
» مفاجأة.. مدافع وست بروميتش يرحب بالانتقال إلى الأهلي
» استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض
» «فيفا» يهنئ قائد الأهلي
» الفحص الطبي يحسم مشاركة «السعيد» أمام إنبي

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
شامبليون
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة
أرشيفية
فيس بوك (أرشيفية)