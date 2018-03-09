» «نيمار» يعرض خدماته على برشلونة

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كشف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، في العودة إلي برشلونة الإسباني، في صيف 2019.

وأكدت الصحفية إسبانية، أن البرازيلي نيمار نادم على الرحيل عن صفوف نادي برشلونة الإسباني في الصيف الماضي، ويرغب في العودة مجددًا إلى صفوف النادي الكتالوني.

وانضم نيمار لصفوف باريس سان جيرمان بعد فسخ عقده من قبل النادي الفرنسي، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو، ليصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ووفقًا للصحيفة، فإن نيمار غير سعيد بالحياة في باريس، ويرى بأن مستوى المنافسة في الدوري الفرنسي أقل كثيرًا من المتوقع بالنسبة له، ولن يساعده كما كان يعتقد على الخروج من ظل الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويصبح اللاعب الأفضل في العالم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية المقربة من أروقة نادي برشلونة أن نيمار عرض العودة إلى النادي الكتالوني، عبر الإفصاح برغبته إلى اللاعبين في برشلونة، بعد تواصله المستمر معهم رغم رحيله عن الفريق.

وأشارت الصحيفة أن نيمار تواصل مع عدد من المسئولين والموظفين في برشلونة، ليخبرهم برغبته في العودة مجددًا إلى النادي، لكن في صيف 2019.

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