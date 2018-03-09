  • الجمعة 09 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم

قوة عسكرية مشتركة بين مصر والسودان.. المكاسب والأضرار

ترامب وكيم جونج

«ترامب» يلتقي زعيم كوريا الشمالية

الرئيس الأسبق محمد مرسي

«تدويل» قضية «مرسى» يدفع إلى مواجهة جديدة

التراس اهلاوي

هذه العقوبة تنتظر جماهير الأهلي

الدكتور سيف أمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي

وفاة مستشار «مرسي»

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

روسيا تقيم مركزًا نوويًا بإثيوبيا

ياسر برهامي

«برهامي»: «سيأتي يوم وتقولون الله يرحم أيام السيسي»

القذافي

سفير ليبى يكشف مصير جثمان «القذافي»

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الطيب»: القدس عاشت أزهى عصورها قبل الاستعمار الصهيوني

البرادعي

«البرادعي» يدعو للتطبيع مع إسرائيل.. وهذا السبب

وفاة مستشار «مرسي»

آخر الأخبار

الدكتور سيف أمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي
الدكتور سيف أمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

معتز عبد الفتاح: هذه حقيقة وفاة "مبارك"

#

ماذا قال مستشار «مرسي» عن اعتقال «أبوالفتوح»؟

#

عبد الماجد لبهاليل الشرعية:مرسي راجع يوم القيامة

#

هل درب الإخوان «الجيش السوري الحر» في مصر؟

وفاة

محمد مرسي

مستشار مرسي

أعلن الكاتب الصحفي مجاهد مليجي، وفاة الدكتور سيف إمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال "مليجي" في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الموت يخطف أفضل من بيننا، وأحسن ما فينا وأعز أحبابنا وأكثرهم فهما وحكمة ووعيًا ورجولة وشهامة وشفافية ونورانية وجمال روح ومن يحمل قلبًا حانيًا حنونًا لإخوانه ذو رؤية دائمًا ثاقبة متوسب للخير عالي الهمة رفيع القدر متواضع على مكانته العالية .. يحمل الكثير الهموم ولكنه مبتسم دائمًا وكل مشكلة لديه حلولاً لها".

وأضاف الكاتب الصحفي: "رحمك الله رحمة واسعة اخي د سيف أمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي فك الله سجنه".

ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة الخبر من الجهات الرسمية حتى الآن.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ملف حقوق الإنسان الحائر في مصر

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

أسئلة ضرورية عن الألف كيلو

فراج إسماعيل

محمد الباز.. بين "إسلام العقيدة" و"إسلام الوديعة"

د. حسام عقل

عمرو.. سيب خيري

حسام فتحي

خيري رمضان .. ورمضان خيري !!

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. رائد«شيكابالا» يتخطى أُحُد بثلاثية
» محمد صلاح: أتمنى«فك» هذه العقدة قبل المونديال
» فصائل المعارضة السورية تجهز لعملية كبيرة ضد قوات «الأسد»
» «زيدان» يعلن قائمة الريال لمواجهة إيبار
» «ترامب» يشعل حربًا تجارية عالمية
» «نيمار» يعرض خدماته على برشلونة
» الأمم المتحدة: حان وقت إنهاء الصراع في سوريا
» مفاجأة.. مدافع وست بروميتش يرحب بالانتقال إلى الأهلي
» استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض
» «فيفا» يهنئ قائد الأهلي
» الفحص الطبي يحسم مشاركة «السعيد» أمام إنبي

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    04:54 ص

  • فجر

    04:55

  • شروق

    06:18

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
أرشيفية
شامبليون
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة
أرشيفية
فيس بوك (أرشيفية)