وفاة مستشار «مرسي»

09 مارس 2018 - 08:10 م

أعلن الكاتب الصحفي مجاهد مليجي، وفاة الدكتور سيف إمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وقال "مليجي" في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "الموت يخطف أفضل من بيننا، وأحسن ما فينا وأعز أحبابنا وأكثرهم فهما وحكمة ووعيًا ورجولة وشهامة وشفافية ونورانية وجمال روح ومن يحمل قلبًا حانيًا حنونًا لإخوانه ذو رؤية دائمًا ثاقبة متوسب للخير عالي الهمة رفيع القدر متواضع على مكانته العالية .. يحمل الكثير الهموم ولكنه مبتسم دائمًا وكل مشكلة لديه حلولاً لها".

وأضاف الكاتب الصحفي: "رحمك الله رحمة واسعة اخي د سيف أمام المستشار بالمجموعة الطبية في الفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي فك الله سجنه".

ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة الخبر من الجهات الرسمية حتى الآن.