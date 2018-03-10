الشرطة الأمريكية يكشف حقيقة مهاجم بيت المحاربين

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قال المواطن الأمريكي لاري كامير، إن مسلحًا دخل خلسة إلى مسكن المحاربين القدامى في ولاية كاليفورنيا، حيث كانت تقام حفلة، واحتجز بعض الأشخاص وترك آخرين.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن كامير قوله، إن زوجته، ديفيروس سميث، موجودة حالياً داخل صالة المسكن، ولم يسمح لها المهاجم بالخروج، حسبما أخبرته عبر الهاتف.
وأضاف أن زوجته تقوم بجمع التبرعات للمسكن غير الربحي الذي يعالج المحاربين القدامى الذين خدموا في العراق وأفغانستان، من اضطرابات وتوترات ما بعد الصدمة.
وأوضح أن زوجته كانت تشارك في حفلة وداع مع نحو 15 آخرين في المكان الذي تعرض للهجوم، في مدينة يونتفيل بكاليفورنيا.
ولفتت الوكالة أن "كامير" لا يعرف ما إذا كان المسلح من المحاربين القدامى الذين يتلقون العلاج في المسكن، أم لا.
كما نقلت "أسوشييتد برس" عن هيئة إطفاء مقاطعة نابا، أن المسلح يحتجز 3 رهائن على الأقل.
ووصفت شرطة المقاطعة المسلح مرتكب الواقعة بأنه "مطلق نار نشط".
وتقول إدارة شؤون المحاربين القدامى في الولاية، إن المنزل الذي افتتح عام 1984 هو أكبر منزل للمحاربين القدامى في البلاد، ويسكنه نحو ألف من المسنين والمعوقين. 

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