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المتحدث باسم جامعة الدول العربية:

تحرك عربي لمواجهة ترشح إسرائيل بمجلس الأمن

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الجامعة العربية لإسرائيل: حظر الأذان تكريس لعنصرية الاحتلال

المصريون ـ متابعات

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أكد السفير محمود عفيفى، المتحدث باسم جامعة الدول العربية، إن الانتخابات الخاصة بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، من المقرر أن تتم فى الجمعية العامة بنيويورك يونيو القادم، مشيرا إلى أن إسرائيل مرشحة ضمن مجموعة باسم الغرب والدول الأخرى بجانب بلجيكا وألمانيا .
وأضاف "عفيفي" في حواره مع دينا يحيى، مقدمة برنامج "آخر الأسبوع" على فضائية "المحور" أن هناك تحركا عربيا مكثفا لمواجهة ترشح إسرائيل في مجلس الأمن الدولي.
وقال إن إسرائيل دولة منتهكة لقرارات مجلس الأمن وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونها دولة محتلة لأراضٍ عربية، فكيف لها أن تجلس كعضو بمجلس الأمن، لافتا إلى أن قبول إسرائيل بمجلس الأمن نوع من التطبيع الدولى، وموافقة مستترة على انتهاكات إسرائيل بالمنطقة.
وأردف قائلا : هناك تحرك عربي واتصالات على مستوى وزراء الخارجية العرب والدول الرئيسية بالمجلس، ضد هذا الأمر، منوها أن الجانب العربى يرفض تماما الترشح الإسرائيلى، ودول مجلس الأمن تعلم هذا جيدا.

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