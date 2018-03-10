أخطر رسالة كتبها أكاديمي مؤيد للسيسي له: احنا بنخسر

أحمد عادل شعبان
وأضاف: "اللى يهمنا يا ريس هي الأجيال الجديدة اللى بتشكل 50% من المجتمع حاليا وحتشكل مش أقل من 80% كمان 20 سنة .... دول مش بيفتحوا أصلا التليفزيون إلا عشان يتفرجوا على ماتش كورة ... كل حياتهم على الفيس وتويتر وسناب شات وإنستجرام. .. الأجيال دى بيتلعب بدماغها بطريقة احترافية بخطة ممنهجة على المدى الطويل من لجان اليكترونية من خارج مصر وممولة تمويل رهيب".
واستدرك: "عشان توصل للشباب دول يا ريس .. حضرتك مش محتاج تصرف مليارات عشان تشتري قنوات فضائية ... ولا محتاج لجان مطبلاتية من كبار السن (أغلبهم سيدات ورجالة أنهوا خدمتهم) ... دول فشلوا تماما فى الوصول للأجيال الجديدة الأشطر فى التعامل مع السوشيال ميديا .. لجان المطبلاتية كل وظيفتها كوبي وباسيت من أى منشور يتوزع عليهم ومهاجمة أى رأى مخالف ... وساعات كتير يترمى لها بوست كوميدى من لجان الإخوان يقوموا يشيروا بلا وعى ويفقدوا مصداقيتهم وحصلت عشرات المرات..
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