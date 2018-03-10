أخطر رسالة كتبها أكاديمي مؤيد للسيسي له: احنا بنخسر

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السيسي

خالد رفعت

توجه الدكتور خالد رفعت صالح - رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية - برسالة خطيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الطريقة التي يدار بها ملف الإعلام .

وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "رسالة للرئيس السيسي .. معظم الشباب الآن أصبح بيكتسب معلوماته من مواقع التواصل الإجتماعي مش من التليفزيون .. وحتلاقى عند مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عدد متابعين أضعاف اضعاف المتابعين لأى قناة تليفزيونية ..معظم الشباب يا ريس مش بيتابع أحمد موسى ومصطفى بكري .... وبرضة مش بيتابع قنوات الإخوان بتاعة تركيا ... اللى بيتابع القنوات دى هما كبار السن ودول مش حيغيروا رأيهم مهما عملنا ... ودول عددهم بيقل يوم بعد يوم بسبب الزمن والابتعاد عن السياسة إلى لقمة العيش ..أعلى نسبة مشاهدة الآن اصبحت لقنوات الطبيخ والأفلام والمصارعة".

وأضاف: "اللى يهمنا يا ريس هي الأجيال الجديدة اللى بتشكل 50% من المجتمع حاليا وحتشكل مش أقل من 80% كمان 20 سنة .... دول مش بيفتحوا أصلا التليفزيون إلا عشان يتفرجوا على ماتش كورة ... كل حياتهم على الفيس وتويتر وسناب شات وإنستجرام. .. الأجيال دى بيتلعب بدماغها بطريقة احترافية بخطة ممنهجة على المدى الطويل من لجان اليكترونية من خارج مصر وممولة تمويل رهيب".

واستدرك: "عشان توصل للشباب دول يا ريس .. حضرتك مش محتاج تصرف مليارات عشان تشتري قنوات فضائية ... ولا محتاج لجان مطبلاتية من كبار السن (أغلبهم سيدات ورجالة أنهوا خدمتهم) ... دول فشلوا تماما فى الوصول للأجيال الجديدة الأشطر فى التعامل مع السوشيال ميديا .. لجان المطبلاتية كل وظيفتها كوبي وباسيت من أى منشور يتوزع عليهم ومهاجمة أى رأى مخالف ... وساعات كتير يترمى لها بوست كوميدى من لجان الإخوان يقوموا يشيروا بلا وعى ويفقدوا مصداقيتهم وحصلت عشرات المرات..

وتابع: "الحل يا ريس هو الاستعانة بشباب وطنى شاطر مدرك لتحديات المرحلة .. وقادر على الرد بعقلانية وليس مجرد موظفين مطبلاتية بيرددوا شعارات وطنية فقط ... شباب له رؤية وقضية فى الدفاع عن وطنه فى حروب السوشيال ميديا اللى للاسف بنخسرها حتى الآن" حسب رأيه.

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