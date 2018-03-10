» جوجل تتيح ميزة جديدة لمستخدمي الأندرويد

10 مارس 2018 - 06:59 ص

أتاحت شركة جوجل تطبيق "لينز" للبحث عن الصور المرئية ، وذلك من خلال هواتف "الاندرويد" ، وذلك بعد فترة من تجريب التطبيق على هاتفها "جوجل بيكسل".



وتعمل الأداة مثل عدسة مكبرة ذكية يمكنها تحديد العلامات التجارية أو المطاعم أو الأشياء التي تراها في الحياة الواقعية، بالإضافة إلى تفحص أشياء مثل بطاقات العمل أو النشرات لأرقام الهواتف والعناوين.



وبحسب خبر موقع "بيزنس انسايدر" صرحت "جوجل" بأن "لينز" تم تفعيلها على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل "آندرويد"، التي ثبتت تطبيق صور "جوجل" وقريبا ستتوفر على نظام تشغيل "IOS".

يمكنك البحث عن أشياء مثل الأعمال الفنية والمعالم والزهور من خلال التقاط صورة لها، ثم استخدام ميزة لينز في صور Google، حينها تستطيع الأداة تحديد ما تبحث عنه وسحب المعلومات ذات الصلة لكي تتمكن من الاطلاع عليها.

وتستطيع "لينز" القراءة إذا التقطت صورة لبطاقة أعمال، حيث يمكن لها إنشاء جهة اتصال جديدة بالمعلومات المطبوعة على البطاقة، أو إذا قمت بتصوير شيء ما بعنوان عليه، يمكنها الوصول إلى اتجاهات خرائط جوجل مما يوفر عليك الكتابة.

وإذا قمت بالتقاط صورة لاسم الشبكة وكلمة المرور المدرجة في الجزء الخلفي من جهاز توزيع الإنترنت، فيمكنها تلقائيا توصيلك بالواي فاي.

يُذكر أنه بإمكانك تثبيت لينز على هاتفك الذكي من خلال تحديث تطبيق صور "جوجل"، إذا كان متوفرا على جهازك وسيظهر عليه صورة عدسة مكبرة صغيرة على أسفل الشاشة، تظهر عند التقاطك لصورة أو فتحك لها.