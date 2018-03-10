» شاهد .. أراد خطبة حبيبته بطريقة مبتكرة فتعرض لموقف صادم

10 مارس 2018 - 07:09 ص

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي ، موقفًا غريبًا حدث لشاب آيسلندي بعد محاولته خطبة حبيبته بطريقة مبتكرة عن طريق وضع خاتم الخطبة على طائرة "درون" قبل تحدث المفاجأة غير السارة لاحقًا .



وطلب الشاب من حبيبته أن تغمض عينها لكي يكشف لها المفاجأة ، إلا أن الطائرة وقعت وتحطمت في مكان بعيد" بحسب "ديلي ميل".



ورغم ذلك وافقت الفتاة على خطبة الشاب رغم فشل خطة حبيبها الرومانسية ، في نهاية سعيدة غطت على الموقف السخيف الذي سبقها.



الفيديو:





