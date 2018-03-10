» تعرف على اسم المهاجم الذي يريد "برشلونة" ضمه

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كشفت صحف إسبانية عن اتجاه برشلونة الإسباني لضم مهاجم أتليتكو مدريد أنطونيو جريزمان إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية .

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن برشلونة مستعد لدفع 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع جريزمان الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن النادي الكاتالوني، سيضطر لبيع 3 من لاعبيه من أجل تمويل صفقة ضم جريزمان،  وعكس ذلك سيزيد من ديون النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يستقر على أسماء اللاعبين الذين سيرحلون، مشيرة إلى أن برشلونة قد يبيع رافينيا ألكانتارا، إلى إنتر ميلان، إضافة إلى بيع دينيس سواريز وأندريه جوميز وأليكس فيدال.

يذكر أن برشلونة أنفق 436 مليون يورو في الصيف الماضي وفي الميركاتو الشتوي الأخير، لتدعيم صفوفه، بينما حصل على 236 مليون يورو نتيجة بيع لاعبيه، ليواجه بذلك عجزا ماليا.

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