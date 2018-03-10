» تعرف على سعر بيع "نيمار" الصادم

10 مارس 2018 - 08:29 ص

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يحبذ بيع نجمه نيمار دا سيلفا ، لكنه في نفس الوقت لا يرفض هذا الطرح بشكل كامل ، بشرط أن يباع بالمبلغ الذي حدده النادي.



تقارير صحفية، ذكرت أن النادي الباريسي، يحاول جاهدا الحفاظ على نجمه نيمار ضمن صفوف الفريق الأول خلال الموسم المقبل، لكنه في حال رغب نيمار في الرحيل فإن إدارة النادي لن تستطيع إرغامه على البقاء.

وقال صحيفة "أس" الإسبانية، إن والد نيمار، كان قد التقى مبعوثين من ريال مدريد في العاصمة الفرنسية لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى الفريق الملكي.

وأضافت أن نادي باريس سان جيرمان لن يتنازل عن مبلغ 400 مليون يورو مقابل التخلي عن نجم المنتخب البرازيلي.

يشار إلى أن نيمار، انتقل إلى سان جيرمان قادما من برشلونة الإسباني بـ222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده آنذاك.

ويطمح نيمار إلى الفوز بالكرة الذهبية، وكان يحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق ذلك، لكن إصاباته وإقصاءه على يد ريال مدريد بالذات أضعف هذا الاحتمال.