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6 فوائد مهمة لـ"قشر الليمون"

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قشر الليمون
قشر الليمون

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قشر الليمون

كشف تقرير أورده موقع "العربية" عن فوائد لا يعرفها الغالبية لقشر الليمون ، ابرزها الأقنعة التي تستخدم لضبط جودة البشرة .

- قناع قشور الليمون والحليب:

اخلطوا حفنة من بودرة قشور الليمون المجففة بالشمس مع مقدار فنجان قهوة من الحليب السائل الطازج. وطبّقوا هذا الخليط بواسطة قطعة من القطن على بشرة الوجه، على أن تتركوه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء البارد.
واظبوا على استعمال هذا القناع يومياً للحصول على نتائج فعّالة في مجال تفتيح البشرة العادية والدهنية، وإكسابها النضارة المطلوبة.

- قناع قشور الليمون وماء جوز الهند:

اخلطوا ملعقة كبيرة من بودرة قشور الليمون المجففة مع مقدار فنجان قهوة من ماء جوز الهند، وطبّقوا هذا الخليط على آثار حب الشباب لمدة ساعة أو اتركوه على البشرة طوال الليل إذا كان الأمر ممكناً.

استعينوا بهذه الخلطة بشكل يومي لتلاحظوا تحسناً في آثار حب الشباب وفي تفتيح لون البشرة، فالعناصر المضادة للميكروبات الموجودة في قشور الليمون تجعل منها مكوّناً مثالياً لعلاج حب الشباب والندبات الناتجة عنه.

- قناع قشور الليمون، الخيار وماء الورد:

تتميّز قشور الليمون بغناها بأحماض ألفا هيدروكسي التي تتمتع بمفعول مبيّض للبشرة، أما عند خلطها ببرش حبة من الخيار و3 ملاعق كبيرة من ماء الورد فهي تتحوّل إلى قناع فعّال في مجال تفتيح لون البشرة خاصةً إذا تمّ استعماله 3مرات أسبوعياً.

- قناع قشور الليمون وعصير البابايا:

تتميّز قشور الليمون بغناها بمضادات الأكسدة ومادة البكتين التي تحافظ على ليونة البشرة ومتانتها. يكفي أن تخلطوا القليل من برش الليمون المجفف مع بعض عصير البابايا الطازج وتطبقوا المزيج على كامل الوجه لمدة 30 دقيقة ثمّ تزيلونه بالماء البارد. يساعد هذا القناع على التخفيف من الخطوط الصغيرة والتجاعيد في حال استعماله بشكل يوميّ.

- مقشّر الليمون والعسل:

حضّروا مقشراً طبيعياً عبر خلط ملعقة كبيرة من قشور الليمون المجففة مع الكمية نفسها من النخالة، والعسل. أضيفوا إلى المزيج قليلاً من الحليب السائل للحصول على عجينة رخوة تطبّقونها بحركات دائرية على الوجه للتخلّص من الخلايا الميتة مما يساهم في الحصول على بشرة مشرقة ومنتعشة.

- مقشّر الليمون والزبادي:

يمكن تطبيق هذا المقشّر على الوجه والجسم، وهو يساعد على تفتيح البشرة والتخلّص من البقع الداكنة. يكفي خلط كميّة مماثلة من قشور الليمون المجففة مع الزبادي وتطبيقها على البشرة لمدة 30 دقيقة قبل إزالتها بحركات دائرية تخلّص الجلد من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحه. إن استعمال هذا المقشّر 3 مرات أسبوعياً ضروريّ للحصول على النتائج المرجوة

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