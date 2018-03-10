الدولي الثاني للنحت والخزف تبدأ فعالياته «بفنون جميلة المنيا»

10 مارس 2018 - 06:19 م

افتتح الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الملتقى الدولي الثاني للنحت والخزف والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 21 مارس الجاري تحت شعار "اخناتون" بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور رأفت السيد منصور رئيس قسم النحت ورئيس الملتقي، والدكتور إيهاب عبد الله قوميسير الملتقي، والدكتور مصطفي العزبي رئيس لجنة الإعداد والمتابعة بالملتقي.

ويشارك فى الملتقي العديد من الفنانين من الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية والعربية، حيث يثمر الملتقى عن نتاج فنى متميز من منحوتات بخامات مختلفة منها التشكيل المعدنى المباشر والمنحوتات الحجرية والخشبية، وأخرى من خامة البوليستر، بالإضافة إلى المنحوتات الخزفية.

ويقام على هامش الملتقي معرضاً فنياً نتاج أعماله يتم افتتاحه علي هامش المؤتمر الدولى لكلية الفنون الجميلة الذي تعقده خلال الفترة من 20 الى 21 مارس الجارى تحت عنوان "فن النحت والخزف والهوية العربية".

وستبدأ أعمال الملتقي من اليوم بورش عمل وتجهيز الخامات ومعدات التشغيل، وبدءًا من الغد ستعقد ندوتين يومياً علي هامش الملتقي يحاضرها الفنانين المشاركين بالملتقي للطلاب، حيث يقوم الفنان بعرض تجربته وخبراته الفنية مع الخامة التي يستخدمها خلال الملتقي، كما سيقام مجموعة من الحفلات الترفيهية علي هامش الملتقي للفنون والتنورة الشعبية.

وأشار الدكتور رأفت منصور بأن تجربة الملتقي تستهدف تنمية قدرات الطلاب الإبداعية، وذلك بتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات العلمية بين المؤسسات التعلمية والأوساط الفنية المختلفة، حيث يشارك في الملتقي الفنانة الدكتورة زينب سالم الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والفنان نبيل الشاذلي، والفنان الدكتور عادل بدر والفنان الدكتور وائل فاروق بكلية التربية النوعية بجامعة حلوان، والدكتورة منال هلال رئيس قسم النحت بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، والفنانة الدكتورة مروة زكريا بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والفنان الدكتور محمد ماضي وكيل كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، والدكتورة أمل يوسف بنوعية أسيوط، والفنان صديق من المملكة العربية السعودية، والفنان صابر صحراوي من دولة تونس، والدكتورة دينا ريحان والدكتورة رينال عبد المحسن من كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والفنان عادل نخلة بماسبيرو، والفنان ريمون صموئيل، والفنانة الدكتورة مروة مجدي بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتورة غادة حامد رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور طه نصر بجامعة الإسكندرية والدكتور محمد عبد الحكيم بجامعة أسيوط.

كما يشارك من جامعة المنيا الدكتور أيهاب الأسيوطي، والدكتورة مروة رضوان والدكتور محمد شبراوي والدكتور مايكل عادل والدكتور ضياء عوض والدكتور أحمد عمارة.