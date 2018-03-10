«البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي

10 مارس 2018 - 06:27 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، قائمة فريقه لمواجهة انبي، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام.

جاءت قائمة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: الشناوي، علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، فتحي، سعد سمير، نجيب، معلول، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، وليد سليمان، ميدو جابر، هشام محمد، إسلام محارب، حمودي، نيدفيد، أحمد حمدي.

خط الهجوم: مروان محسن، باكا، صلاح محسن.