  • السبت 10 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:33 م
بحث متقدم
جانب من مشاركة المطربة السودانية فى حفل تأييد الرئيس السيسي

مُطربة «البشير» المفضلة تُحيي حفلًا لتأييد«السيسي»

يوناتان جونين

ناقد رياضي: أشكر «الصهاينة» على هذا القرار

السيسي وموسى مصطفى

3 أوجه شبه بين صباحي وموسى.. أغربها الأولى

النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب

رئيس لجنة برلمانية:«السيسي»من أولياء الله الصالحين

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: السلطة قلقة من الانتخابات.. وهذا هو السبب

مسيرة لمؤيدي موسى مصطفى

«موسى» يغرق في طوفان الدعاية للرئيس

أرشيفية

سجن أقارب المتهمين يفجر عاصفة من الجدل

السيسي وعباس

«السيسي» يضغط على «عباس» من أجل صفقة القرن

عبد الله محمد مرسي

لا عقوبة لنجل «مرسي» على استقوائه بالخارج

رئيس الصومال

رئيس الصومال يحذر الإمارات

«البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«البدري» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مونانا الجابوني

#

«البدري» يعلن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

#

التشكيل المتوقع لـ"الأهلى" أمام إنبى

#

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة الإنتاج

الدوري

المصريون

الاهلى

البدرى

انبى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، قائمة فريقه لمواجهة انبي، المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام.

جاءت قائمة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: الشناوي، علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف، فتحي، سعد سمير، نجيب، معلول، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، وليد سليمان، ميدو جابر، هشام محمد، إسلام محارب، حمودي، نيدفيد، أحمد حمدي.

خط الهجوم: مروان محسن، باكا، صلاح محسن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب المنافسة قتل جاذبية الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

محمد الباز.. بين "إسلام العقيدة" و"إسلام الوديعة"

د. حسام عقل

"كيد" الإعلام ينتصر للصهاينة نكاية فى قطر

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 إجراءات تجبر البنك المركزي على خفض الفائدة
» زجاجة تاريخية تحمل رسالة عمرها 132 عامًا
» "حازم إمام" يكشف حقيقة نقل إسرائيل للمونديال مجانًا
» كيف عاقبت الإمارات وافدة حبست 40 قطاً؟
» نجم الزمالك: تلقيت تهديدات بـ«القتل» بسبب انتقادي للأهلي
» «بوتين»: اليهود وراء مزاعم التدخل الروسي في انتخاب ترامب
» شاهد.. تلاميذ مدرسة ينجون من كارثة
» 3 أوجه شبه بين صباحي وموسى.. أغربها الأولى
» أردوغان: جنودنا يتقدمون الآن تجاه "عفرين"
» «مرتضى»: أنقذت الزمالك من مصير العراق
» انهيار عقار بالسيدة زينب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
اقتحام الباستيل
أرشيفية
شامبليون
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة
أرشيفية