المنيا يهزم الوليدية برباعية

10 مارس 2018 - 06:32 م

حقق فريق نادي المنيا، فوزًا مهمًا على نظيره الوليدية، بأربعة اهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري الممتاز ب.

وتمكن فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني طارق السيد في فرض سيطرتهم على اللقاء، ونجح اللاعبون في إحراز هدفين بالشوط الأول للاعب محمد سمارة، ليعزز الفريق تقدمهم بهدفين اخرين بالشوط الثاني احدهما للاعب محمد عبد السميع والاخر للاعب عادل رجب.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنيا لـ40 نقطة في المركز الثاني، بينما يتصدر الجونة المجموعة برصيد 56 نقطة بعد فوزه اليوم على بني مزار بهدفين مقابل هدف واحد.