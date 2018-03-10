  • السبت 10 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:32 م
بحث متقدم
جانب من مشاركة المطربة السودانية فى حفل تأييد الرئيس السيسي

مُطربة «البشير» المفضلة تُحيي حفلًا لتأييد«السيسي»

يوناتان جونين

ناقد رياضي: أشكر «الصهاينة» على هذا القرار

السيسي وموسى مصطفى

3 أوجه شبه بين صباحي وموسى.. أغربها الأولى

النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب

رئيس لجنة برلمانية:«السيسي»من أولياء الله الصالحين

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: السلطة قلقة من الانتخابات.. وهذا هو السبب

مسيرة لمؤيدي موسى مصطفى

«موسى» يغرق في طوفان الدعاية للرئيس

أرشيفية

سجن أقارب المتهمين يفجر عاصفة من الجدل

السيسي وعباس

«السيسي» يضغط على «عباس» من أجل صفقة القرن

عبد الله محمد مرسي

لا عقوبة لنجل «مرسي» على استقوائه بالخارج

رئيس الصومال

رئيس الصومال يحذر الإمارات

بالممتاز «ب»..

المنيا يهزم الوليدية برباعية

قبلي وبحري

مبارة المنيا مع الوليدية
مبارة المنيا مع الوليدية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

تشييد تمثال للسيسى بطول 6 أمتار بمدينة المنيا

#

"المنيا قلب مصر".. أغنية للدعاية والترويج لمعالم المحافظة

#

مركز أورام المنيا يعقد اليوم العلمي الأول

#

الزمالك يهزم المنيا ويواجه الحرس في دور الـ16 لكأس مصر

الدوري الممتاز

اهداف

فريق المنيا فوز

حقق فريق نادي المنيا، فوزًا مهمًا على نظيره الوليدية، بأربعة اهداف مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من منافسات الدوري الممتاز ب.

وتمكن فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني طارق السيد في فرض سيطرتهم على اللقاء، ونجح اللاعبون في إحراز هدفين بالشوط الأول للاعب محمد سمارة، ليعزز الفريق تقدمهم بهدفين اخرين بالشوط الثاني احدهما للاعب محمد عبد السميع  والاخر للاعب عادل رجب.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنيا لـ40 نقطة في المركز الثاني، بينما يتصدر الجونة المجموعة برصيد 56 نقطة بعد فوزه  اليوم على بني مزار بهدفين مقابل هدف واحد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب المنافسة قتل جاذبية الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

محمد الباز.. بين "إسلام العقيدة" و"إسلام الوديعة"

د. حسام عقل

"كيد" الإعلام ينتصر للصهاينة نكاية فى قطر

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 إجراءات تجبر البنك المركزي على خفض الفائدة
» زجاجة تاريخية تحمل رسالة عمرها 132 عامًا
» "حازم إمام" يكشف حقيقة نقل إسرائيل للمونديال مجانًا
» كيف عاقبت الإمارات وافدة حبست 40 قطاً؟
» نجم الزمالك: تلقيت تهديدات بـ«القتل» بسبب انتقادي للأهلي
» «بوتين»: اليهود وراء مزاعم التدخل الروسي في انتخاب ترامب
» شاهد.. تلاميذ مدرسة ينجون من كارثة
» 3 أوجه شبه بين صباحي وموسى.. أغربها الأولى
» أردوغان: جنودنا يتقدمون الآن تجاه "عفرين"
» «مرتضى»: أنقذت الزمالك من مصير العراق
» انهيار عقار بالسيدة زينب

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:54

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى
اقتحام الباستيل
أرشيفية
شامبليون
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة
أرشيفية