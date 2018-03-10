بالفيديو.. «رونالدو» يقود الريال للفوز على إيبار

10 مارس 2018 - 06:36 م

حقق ريال مدريد فوزًا غاليًا على إيبار، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "إبوروا"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

أحرز أهداف المباراة لصالح ريال مدريد كريستيانو رونالدو فى الدقيقتين 34 و84 ، فيما سجل هدف إيبار إيفان راميس بالدقيقة 50 من أحداث المباراة.

ونجح البرتغالى كريستيانو رونالدو بعد هدفى إيبار فى الوصول إلى الهدف الثامن خلال آخر 12 مباراة بكافة المسابقات.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط بعد الفوز على إيبار إلى النقطة 57 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الإسبانى، فيما يتجمد رصيد إيبار عند النقطة الـ 39 فى المركز الثامن.