» شاهد.. تلاميذ مدرسة ينجون من كارثة

10 مارس 2018 - 06:37 م

كاد سائق شاحنة أن يتسبب في كارثة بعدما هدد حياة تلاميذ إحدى المدارس في مدينة آسفي المغربية، بمركبته الثقيلة أثناء اليوم الدراسي، حيث تواجد عدد كبير من التلاميذ بداخلها.

وكان السائق الذي تبين أنه مخمور لاحقا، قد فقد السيطرة على الشاحنة فانحرف عن الطريق، واقترب من محيط المدرسة التي كاد أن يقتحمها، قبل أن يصيب أحد أولياء الأمور.

ووفقا لوسائل إعلامية مغربية، تعرض السائق لإصابات بليغة نقل على إثرها لأحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث، إلى جانب ولي الأمر المصاب بجروح، بينما لم يتعرض التلاميذ لأي إصابات.

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