«موسى» يغرق في طوفان الدعاية للرئيس

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غابت الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى وسط الدعاية المكثفة لمنافسه الرئيس عبدالفتاح السيسي التي امتلأت بها شوارع القاهرة والمحافظات، ولم تظهر سوى عدد محدود من اللافتات لرئيس حزب "الغد".

وعلى خلاف الدعم الهائل الذي يحظى به السيسي من أنصاره من خلال عقد مؤتمرات شعبية، فلم يظهر داعمو موسى في الصورة حتى الآن، باستثناء عدد محدود لم يتجاوز العشرين شخصًا في مسيرة بوسط القاهرة مؤخرًا.

شارك في المسيرة أنصار المرشح الرئاسي، وسط حضور من وسائل الإعلام فاق عدد المشاركين، مرددين هتافات: "مصر طالعة بيك وليه"، "هنكمل هنطور"، "يحيا موسى"، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وتكاد تنعدم فرص رئيس حزب "الغد" الذي تقدم في اللحظات الأخيرة بأوراق ترشحه في الشهر الماضي في الفوز بالسباق الرئاسي الذي يبدو محسومًا لصالح السيسي، كما يرى مراقبون.

وانطلقت مسيرة لحملة المرشح موسى مصطفى من أمام مقر حزب "الغد" اليوم بشارع صبري أبو علم، باتجاه كوبري أكتوبر، في إطار نشاط الحملة الترويجي للمرشح الرئاسي استعدادًا لانطلاق التصويت أواخر مارس الجاري.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات: "هنطوّر هنكمّل مصر أحلى وميعادنا يوم 26"، و"موسى كان فى الميدان..  والسيسى بيقول البيان..  يعنى الاتنين خلصونا.. من سنة سودا للإخوان"، "على اللجان نازلين.. أيوه هنزل بالملايين"، "يا ناس يا ناس..  أيمن نور اتجنّ خلاص".

من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، إن "سبب قلة الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي موسى مصطفي هو معرفته جيدًا أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وبالتالي فهو لا يريد أن ينفق من ماله الخاص في دعاية انتخابية لن تفيده".

وأضاف ربيع لـ "المصريون": "موسى ترشح ليكون هناك منافس أمام الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولم يترشح بغرض الفوز، ومن هنا فهو لن تفيده قلة أو كثرة الدعاية الانتخابية".


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