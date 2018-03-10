الزمالك «كامل العدد» استعدادًا لمواجهة الرجاء

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استانف لاعبوا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانهم اليوم، السبت، عقب الراحة التي حصلوا عليها أمس الجمعة بعد العودة من إثيوبيا، وخوض لقاء الذهاب امام ولايتا ديتشا في ذهاب الكونفدرالية الافريقية.

وشهد المران انتظام جميع اللاعبون، في ظل غياب ايهاب جلال المدير الفني، حيث حصل علي اجازة لمدة ثلاثة ايام للسفر لامريكا، لحضور أحدى الدورات التدريبية.

ويقود التدريبات الجماعية للفريق الجهاز المعاون للفريق نبيل محمود وحمد ابراهيم المدربان العام وايمن عبدالعزيز المدرب استعدادا لمباراة الرجاء بالدورى العام ضمن مواجهات الجولة الـ29 والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى.


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