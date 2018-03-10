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نجم الزمالك: تلقيت تهديدات بـ«القتل» بسبب انتقادي للأهلي

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القتل

المصريون

الزمالك

الاهلى

احمد صالح

كشف أحمد صالح، ظهير الزمالك الأسبق، عن تلقيه تهديدات بالقتل من قبل بعض من جماهير الأهلي، بسبب انتقاده لعدد من لاعبي الفريق الأحمر، بعد سخريتهم من زملائه بالزمالك، بعد خسارتهم مباراة القمة الأخيرة.

وانتقد«صالح» هذا الموقف من لاعبي  الفريق الكروي الأول بالأهلي، واصفًا إياه بغير الأخلاقي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يسود الحب بين اللاعبين وبعضهم.

وتابع: تلقيت تهديدات من بعض من جماهير الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، وصل إلى حد التهديد بالقتل.

جدير بالذكر أن لاعبي الأهلي، انتقدوا عدد من زملائه بالزمالك، بعد خسارة مباراة القمة الأخيرة، بثلاثة أهداف دون رد، قبل سفرهم إلى الإمارت لخوض مباراة السوبر المصري والتي حسمها الأول لصالحه.



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