رئيس لجنة برلمانية:«السيسي»من أولياء الله الصالحين

10 مارس 2018 - 07:12 م

ناشد النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، المصريين بالوقوف وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة الرئاسية المقبلة، وأن تكون نسبة التصويت لا تقل عن 40 أو 50 مليون في صالح الرئيس، مشيرًا أن الرئيس السيسي منفوح من سيدنا الحسين، وهو من أولياء الله الصالحين.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الذي نظمه إئتلاف القبائل العربية، وحزب المصريين الأحرار، اليوم السبت، برعاية النائب هشام الشعيني، عضو مجلس الشعب، ورئيس لجنة الزراعة، مؤتمراً جماهيرياً لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بحضور قرابة 100 نائباً برلمانياً حالي وسابق، و200 عمدة وشيخ بلد، بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وأوضح الشعيني، أن القبائل العربية والمصرية من أقصي الصحراء الغربية وحتي حلايب وشلاتين تدعم رئيس الجمهورية، لافتاً إلي أن إنجازات الرئيس مسموعة ومعروفة للجميع ولا ينكرها سوي حاقد او جاحد.