» كيف عاقبت الإمارات وافدة حبست 40 قطاً؟

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أبوظبي

قطة

تلقت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي بلاغات عدة من سكان إحدى المناطق يشكون فيها من الروائح الكريهة والحشرات التي انتشرت أخيرا في محيط فيلا تسكنها وافدة عربية.

وبعد توجه الشرطة إلى الموقع تبين احتجاز 40 قطا بحالة صحية سيئة داخل الفيلا، حيث وجد أحدها ميتا، بينما امتلأ المكان بفضلات القطط.

وأجرت السلطات المختصة فحصا طبيا للقطط جميعها، فاكتشفت إصابتها بالحمى والطفيليات وديدان الأمعاء وبعض الأمراض الجلدية.

وأحيلت القضية إلى القضاء الإماراتي الذي أدان الوافدة بلائحة من التهم أبرزها إلحاق الأذى والضرر بالحيوانات وتقييد حريتهم في مساحة ضيقة، وحرمانهم من الرعاية الطبية والنظافة والتغذية اللازمة، بينما أودعت القطط بإحدى جمعيات الرفق بالحيوان لتلقى العلاج، كما جاء بصحيفة البيان.

وقررت محكمة استنئاف أبوظبي ترحيل المتهمة التي أكدت أنها جمعت تلك القطط لتربيتها وليس للتجارة فيها، بينما تم تغريمها وفقا لقانون الرفق بالحيوان الذي ينص في مادته الـ"14"  على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عام واحد، وغرامة لا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، أو يعرض أو يتاجر بأي حيوان مريض أو مصاب".


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