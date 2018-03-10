  • الأحد 11 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:48 ص
بحث متقدم
سيد علي

سيد علي يحذر من "كارثة" كبرى في مصر

مرتضى منصور وعدلي القيعي

مواجهة ساخنة بين "القيعي" ومرتضى منصور لهذا السبب

البشير وعباس

كواليس لقاء "البشير" مع مدير المخابرات المصرية

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" على ما فعله محمود الخطيب

الطالب

تفاصيل مؤلمة عن طالب الهندسة ضحية "أوليكس"

خيري رمضان

بالفيديو.. ماذا قال خيري رمضان في أول ظهور له ؟

أرشيفية

«مرتضى»: هذا موعد عودة «مرسي» للحكم

تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "فض رابعة" لـ25 فبراير

شكاوى «الإخوان» بالسجون.. حقيقة أم ادعاءات؟

شيخ الأزهر ومكرم محمد أحمد (أرشيفية)

مكرم وسلامة يزوران شيخ الأزهر.. ومصادر: لا اتفاق

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: السلطة قلقة من الانتخابات.. وهذا هو السبب

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع جديدة شرق صنعاء

عرب وعالم

الجيش اليمني
الجيش اليمني

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجيش اليمني يعلن اقتحام ثاني مديريات «صنعاء» ومقتل 45 حوثيًا

#

إسقاط طائرة استطلاع وتدمير منصة صواريخ للحوثيين

#

الجيش اليمني يحرر جبل الضراوية في صعدة

#

مقتل 16 حوثيا و7 من الجيش والمقاومة في معارك وسط اليمن

أعلن الجيش اليمني، السبت، تحرير مواقع جديدة في مديرية "نهم" شرقي صنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 16 مسلحا حوثيا.
وأضاف المركز الإعلامي للقوات المسلحة (تابع للجيش)، في بيان وصل الأناضول، إن "قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب (تلال) المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف، باتجاه مديرية نهم".
وأضاف البيان نقلا عن مصدر عسكري (لم يسمه)، أن "المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة (19: 30 تغ)".
وأشار المصدر إلى أن "16 عنصرا من المليشيات الانقلابية (الحوثيين)، بينهم قيادي ميداني، لقوا مصرعهم جميعا شمالي مديرية نهم".
وحسب البيان، تكمن أهمية تحرير المواقع الجديدة، في أنها "تقطع خط إمداد المليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، والطريق أمام محاولات المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش".
وتدور منذ أكثر من عامين معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين في مديرية "نهم"، التي تبعد شرقي العاصمة صنعاء نحو 55 كيلومترا.
وفي سياق متعلق، قال قائد عسكري يمني، اليوم، إن قواته باتت على مشارف مركز مديرية "رازح" في محافظة صعدة، معقل الحوثيين شمالي البلاد.
جاء ذلك في تصريح لأركان حرب اللواء السابع حرس حدود، العقيد "حمود هشام"، نشره موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.
وأضاف أن "قوات الجيش باتت على مشارف مركز مديرية رازح، وسط تهاوٍ لمواقع الميليشيا الانقلابية (الحوثيين)".
ولفت هشام إلى "أن أكثر من 30 مسلحا من الميليشيا لقوا مصرعهم خلال اليومين الأخيرين في جبل القد ومركز المديرية؛ إثر غارات لطيران التحالف العربي (تقوده السعودية)، استهدفت تعزيزات ومقر عمليات المليشيا الحوثية في رازح".
وأضاف أن قوات الجيش "تمكنت من تحرير مساحات واسعة من مديرية رازح (شمال غرب)، إثر العملية العسكرية التي أطلقها قبل ايام لتحريرها من الميليشيا الحوثية".
وقال إن "العملية العسكرية لا تزال مستمرة ضد الميليشيا، حتى تطهير المديرية منها، رغم استماتة عناصرها في الدفاع عنها".
وأشار هشام إلى أن "قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مناطق الأزهور والحجلا و قرية بني معين والحنكة وقلة فراس".
ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حول عدد القتلى الذين سقطوا خلال المعارك المذكورة.
ويسعى الجيش اليمني للسيطرة على "رازح"، والتقدم نحو مدينة "صعدة" مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم، التي تعد المعقل الرئيسي للحوثيين.
ويسيطر الحوثيون على صعدة، منذ مايو/أيار 2011، بعد اندلاع احتجاجات فيه ضد نظام الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب المنافسة قتل جاذبية الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

محمد الباز.. بين "إسلام العقيدة" و"إسلام الوديعة"

د. حسام عقل

"كيد" الإعلام ينتصر للصهاينة نكاية فى قطر

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا أشرف واحد في البلد"
» القصة الكاملة لزواج سعاد حسنى من منتج لبناني
» "الصيادلة" تحذر من هذا الأمر الخطير
» مُطربة «البشير» المفضلة تُحيي حفلًا لتأييد«السيسي»
» هل تستجيب مصر لدعوات إلغاء «الإعدام»؟
» رئيس المخابرات في زيارة تصحيح العلاقات مع السودان
» كنوز مصر المهدرة (ملف)
» آخر تطورات المفاوضات مع "عبدالله وفتحي"
» معلم يعتدى بالضرب على تلميذة "ابتدائي" ووالدتها
» أسقف نجع حمادي: الله من اختار «السيسي»
» أب يغتصب ابنته ذات الـ"6 سنوات"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية
شامبليون
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة