مئات الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب

10 مارس 2018 - 11:46 م

تظاهر مئات الإسرائيليين، مساء السبت، وسط مدينة تل أبيب (شمال)، ضد ما وصفوه بـ "الفساد الحكومي"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف".



وقد نظم نحو 100 إسرائيلي تظاهرة مناوئة للتظاهرة الأولى، ومؤيدة لنتنياهو وحكومته، حسب الموقع ذاته.



ولم تقع أي مناوشات بين الطرفين.



ومنذ يناير/كانون الثاني 2016، يتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل أسبوعي ضد الفساد الحكومي، ويطالبون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة، على خلفية شبهات فساد ضده.

