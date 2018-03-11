ترامب: كوريا الشمالية ستوقف التجارب الصاروخية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إن كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية "أثناء اجتماعاتنا".
وكتب ترامب على تويتر "لم تجر كوريا الشمالية أي تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر 2017 وتعهدت بعدم القيام بذلك أثناء اجتماعاتنا. أعتقد أنهم سيلتزمون بتعهدهم".
ولم يصدر البيت الأبيض أي موعد لعقد اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لكن ترامب قال إنه سيجتمع مع كيم الذي وجه الدعوة.
 

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