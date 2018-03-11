ترامب: كوريا الشمالية ستوقف التجارب الصاروخية

11 مارس 2018 - 12:03 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إن كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية "أثناء اجتماعاتنا".



وكتب ترامب على تويتر "لم تجر كوريا الشمالية أي تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر 2017 وتعهدت بعدم القيام بذلك أثناء اجتماعاتنا. أعتقد أنهم سيلتزمون بتعهدهم".

