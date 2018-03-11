"الرئاسة": هذا ما نستهدفه في موازنة العام المالي القادم

11 مارس 2018 - 12:11 ص

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ناقش نتائج الأداء المالي للعام المالي الحالي 2017 – 2018، وعرض أهم المستهدفات المالية التى تمت فى هذا العام، وما تم إنجازه خاصة خفض عجز الموازنة الكلى من الناتج المحلي، والذى وصل لـ 9.5% مقابل 10.5% العام المالى الماضى.

وذكر "راضى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "خيري رمضان" في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على الفضائية "الأولى" أن الاجتماع تناول عرض الملامح الأولية لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2018 – 2019، والهدف منه خفض عجز الموازنة ليصل 8.5%، إضافة إلى مناقشة ببرنامج الأطروحات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

