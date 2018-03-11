"الرئاسة": هذا ما نستهدفه في موازنة العام المالي القادم

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السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

المصريون ـ متابعات

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قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ناقش نتائج الأداء المالي للعام المالي الحالي 2017 – 2018، وعرض أهم المستهدفات المالية التى تمت فى هذا العام، وما تم إنجازه خاصة خفض عجز الموازنة الكلى من الناتج المحلي، والذى وصل لـ 9.5% مقابل 10.5% العام المالى الماضى.
وذكر "راضى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "خيري رمضان" في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على الفضائية "الأولى" أن الاجتماع تناول عرض الملامح الأولية لمشروع الموازنة للعام المالى المقبل 2018 – 2019، والهدف منه خفض عجز الموازنة ليصل 8.5%، إضافة إلى مناقشة ببرنامج الأطروحات في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن برنامج الأطروحات يهدف لطرح أسهم شركات قطاع الأعمال فى البورصة، ومستهدف 20 شركة من قطاع الأعمال فى مجالات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.


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