» "الصيادلة" تحذر من هذا الأمر الخطير

11 مارس 2018 - 01:21 ص

حذر الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، من أربع أصناف من الأدوية في الأسواق المصرية غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات.



وأضاف «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «دفتر أحوال»، عبر فضائية «العاصمة»، أن هناك تشغيله خاصة لعلاج فيروس سي غير مطابقة للمواصفات وطالبت النقابة بسحبها من الصيدليات، حيث إن الشريط الواحد به أقراص مختلفة في المواصفات.

