» "الصيادلة" تحذر من هذا الأمر الخطير

حذر الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، من أربع أصناف من الأدوية في الأسواق المصرية غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات.
وأضاف «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «دفتر أحوال»، عبر فضائية «العاصمة»، أن هناك تشغيله خاصة لعلاج فيروس سي غير مطابقة للمواصفات وطالبت النقابة بسحبها من الصيدليات، حيث إن الشريط الواحد به أقراص مختلفة في المواصفات.
وأشار، إلى أن 3 أصناف دوائية تم رصدها في الأسواق المصرية مصنوعة في مصر غير مطابقة للمواصفات، وعلاج آخر يتم استيراده من تركيا ويستخدم في السوق التركية ورغم ذلك غير مسجل في وزارة الصحة المصرية.