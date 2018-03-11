» القصة الكاملة لزواج سعاد حسنى من منتج لبناني

كشف شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، حقيقة زاوج منتج لبناني يدعى شريف وحيد، من الفنانه الراحلة، قائلة: "ده راجل كذاب، ويريد الصعود على حساب سعاد حسني".

وأوضح جانجاه عبدالمنعم، ، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء السبت، أنه استغلال جديد لاسم الراحلة، وبدون أي دليل أو إثبات.

وأوضح جانجاه عبدالمنعم، ، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء السبت، أنه استغلال جديد لاسم الراحلة، وبدون أي دليل أو إثبات.