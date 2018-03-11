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القصة الكاملة لزواج سعاد حسنى من منتج لبناني

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كشف شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، حقيقة زاوج منتج لبناني يدعى شريف وحيد، من الفنانه الراحلة، قائلة: "ده راجل كذاب، ويريد الصعود على حساب سعاد حسني".
وأوضح جانجاه عبدالمنعم، ، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "العاشرة مساءً"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "دريم" مساء السبت، أنه استغلال جديد لاسم الراحلة، وبدون أي دليل أو إثبات.
وأضاف أن الفترة التي ادعى فيها المنتج الزواج منها كانت الفنانة مرتبطة عاطفيًا بالفنان عبدالحليم حافظ، وكانت قاصرة، وتبلغ من العمر 15 عامًا، مؤكدة أنها ستتخذ موقفًا قانونيًا ضده.



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