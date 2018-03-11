مواجهة ساخنة بين "القيعي" ومرتضى منصور لهذا السبب

11 مارس 2018 - 01:30 ص

أشاد المهندس عدلي القيعي بـ«ذكاء» مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وبـ«قدرته على تجاوز الأزمات باختلاق أزمات أخرى جديدة».

وقال «القيعي»، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي»، مساء السبت، إن «عبدالله السعيد وأحمد فتحي لاعبان عبقريان أخلصا لمصر والأهلي».



بدوره، طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، «القيعي» بالإفصاح عن موقف اللاعبين من التجديد لنادي الأهلي.



وقال «القيعي» إنه «عندما يتم التجديد للاعبين، فإن النادي سيعلن هذا الخبر أمام الجميع، وإذا لم يوقع اللاعبان فإن النادي سيتمنى لهما كل التوفيق».

