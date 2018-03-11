  • الأحد 11 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:46 ص
بحث متقدم
سيد علي

سيد علي يحذر من "كارثة" كبرى في مصر

مرتضى منصور وعدلي القيعي

مواجهة ساخنة بين "القيعي" ومرتضى منصور لهذا السبب

البشير وعباس

كواليس لقاء "البشير" مع مدير المخابرات المصرية

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" على ما فعله محمود الخطيب

الطالب

تفاصيل مؤلمة عن طالب الهندسة ضحية "أوليكس"

خيري رمضان

بالفيديو.. ماذا قال خيري رمضان في أول ظهور له ؟

أرشيفية

«مرتضى»: هذا موعد عودة «مرسي» للحكم

تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "فض رابعة" لـ25 فبراير

شكاوى «الإخوان» بالسجون.. حقيقة أم ادعاءات؟

شيخ الأزهر ومكرم محمد أحمد (أرشيفية)

مكرم وسلامة يزوران شيخ الأزهر.. ومصادر: لا اتفاق

الكاتب الصحفي جمال سلطان

«سلطان»: السلطة قلقة من الانتخابات.. وهذا هو السبب

بالفيديو..

مواجهة ساخنة بين "القيعي" ومرتضى منصور لهذا السبب

دفتر أحوال الوطن

مرتضى منصور وعدلي القيعي
مرتضى منصور وعدلي القيعي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

شتائم وتراشق بالألفاظ بين «الخطيب» و«مرتضى»

#

هذه أسباب انهيار القنوات المحلية في مصر

#

تراشق بالألفاظ بين مواطن ورئيس وحدة محلية بالفيوم

#

برلماني وإعلامي وراء ترشح "البدوي" لـ"الرئاسية"

أشاد المهندس عدلي القيعي بـ«ذكاء» مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وبـ«قدرته على تجاوز الأزمات باختلاق أزمات أخرى جديدة».
وقال «القيعي»، في مداخلة مع برنامج «على مسؤوليتي»، مساء السبت، إن «عبدالله السعيد وأحمد فتحي لاعبان عبقريان أخلصا لمصر والأهلي».
بدوره، طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، «القيعي» بالإفصاح عن موقف اللاعبين من التجديد لنادي الأهلي.
وقال «القيعي» إنه «عندما يتم التجديد للاعبين، فإن النادي سيعلن هذا الخبر أمام الجميع، وإذا لم يوقع اللاعبان فإن النادي سيتمنى لهما كل التوفيق».
وأكد «منصور» أن نادي الأهلي أحد أهرامات الرياضة في مصر، ولكنه عاب على «قلة من جمهوره الخروج على النص باستهداف بعض اللاعبين».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

غياب المنافسة قتل جاذبية الانتخابات الرئاسية

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي

محمد الباز.. بين "إسلام العقيدة" و"إسلام الوديعة"

د. حسام عقل

"كيد" الإعلام ينتصر للصهاينة نكاية فى قطر

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا أشرف واحد في البلد"
» القصة الكاملة لزواج سعاد حسنى من منتج لبناني
» "الصيادلة" تحذر من هذا الأمر الخطير
» مُطربة «البشير» المفضلة تُحيي حفلًا لتأييد«السيسي»
» هل تستجيب مصر لدعوات إلغاء «الإعدام»؟
» رئيس المخابرات في زيارة تصحيح العلاقات مع السودان
» كنوز مصر المهدرة (ملف)
» آخر تطورات المفاوضات مع "عبدالله وفتحي"
» معلم يعتدى بالضرب على تلميذة "ابتدائي" ووالدتها
» أسقف نجع حمادي: الله من اختار «السيسي»
» أب يغتصب ابنته ذات الـ"6 سنوات"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية
شامبليون
علاء الأسواني وجمال عيد وممدوح حمزة وحسن نافعة