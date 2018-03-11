تفاصيل اجتماع السيسي ورئيس الحكومة ووزير المالية

11 مارس 2018 - 03:15 ص

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن نتائج الأداء المالي الحالي، الذي يقارب على النهاية، والملامح الأولية لمشروع الموازنة الجديدة، كانا أهم الموضوعات التي ناقشها الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وعدد من نواب وزير المالية.



وأضاف راضي، في مداخلة لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، على قناة «أون لايف»، مساء السبت، أن الاجتماع تناول جزءا مهما خاصا ببرنامج الأطروحات، منها طرح أسهم شركات قطاع الأعمال في البورصة والذي يستهدف 20 شركة من قطاع الأعمال في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن هذا البرنامج طموح جدا.

