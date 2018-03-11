سيد علي يحذر من "كارثة" كبرى في مصر

11 مارس 2018 - 03:18 ص

كشف الإعلامي سيد علي عن حجم الديون المتراكمة على مصر، مشيرا إلى أن مصر "ليست في منطقة آمنة" من حيث الاستدانة.



وأوضح "علي"،خلال برنامجه "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الدين العام تضاعف 3 مرات منذ ثورة 25 يناير.



وأشار إلى أن الدين الخارجي بلغ 80.1 مليار دولار، في حين سجل إجمالي الدين العام لمصر 3.8 تريليون جنيه، مشددا على أن البلاد في "كارثة".

