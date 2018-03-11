» مرتضى منصور: "أنا أشرف واحد في البلد"

11 مارس 2018 - 03:25 ص

قال رئيس نادي الزمالك ، المستشار مرتضى منصور، إنه "ليس حرامي، وإنما أشرف واحد في البلد".



وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء السبت، أن "اللي يتنازل عن 18 مليون جنيه ماحدش يفتح بقه معاه".



وأضاف رئيس نادي الزمالك أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة في السعودية، أهداه "مليون دولار، وأنه طالبه بتحويل المبلغ لصفقة اللاعب حمدي النقاز".

