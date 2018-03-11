انطلاق عمليات أمنية في كركوك

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أفادت أحدي الصحف العراقية الرسمية ،اليوم الأحد ،بأن السلطات الأمنية والقيادات العسكرية وأمراء ألوية بميليشيا الحشد الشعبي وضعوا خطة أمنية محكمة للقضاء على بقايا تنظيمي داعش و"الرايات البيض" في مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

وذكرت صحيفة الصباح العراقية ان ملشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية أطلقت ،منذ قليل  ،  عملية أمنية للقضاء على بقايا تنظيمي داعش و"الرايات البيض" في كركوك،وفقا لـ" سكاي نيوز ".


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