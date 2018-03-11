فندى: "الشعوذة ليست حلاً"

11 مارس 2018 - 10:22 ص

انتقد مأمون فندى, أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية, الأوضاع السياسية في مصر خلال الفترة الزمنية الأخيرة, مشيرًا إلى أن الأحداث المتتالية السياسية تبعث برسالة موضحة إلى أى طريق تسلكه مصر .

وقال فندى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى, تويتر: "ظهور عبد العاطي كفتة, ثم ظهور موسى مصطفى موسى هى مؤشرات واضحة لآخر الطريق الذي يسلكه العقل المصري".

وتابع: "والى أين وفِي أي اتجاه تسير أكبر دولة عربية الشعوذة ليست حلاً".

وشهد منشور فندى عددا من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى فقال طلال: "مرحبا دكتور، هل حدث في تاريخ مصر، "فيضان للنيل" أدى إلى تدمير أكثر من 75% "مثلا" من البلاد، وأهلك نسبة مماثلة من السكان؟! ".

وأضاف سالم محمد "الشعوذة نتيجة حتمية لانهيار التعليم".