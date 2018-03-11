تفاصيل تعذيب طفل على يد والدته بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ أمس السبت، جريمة تعذيب بشعة، حيث تجردت ربة منزل من مشاعر الأمومة والرحمة، وظلت تمارس علي جسد طفلها النحيف الذي لم يتجاوز عمره الـ3 سنوات، جميع ألوان التعذيب والاعتداء عليه بطريقة وحشية، والكي بالنار، في أماكن متفرقة من جسده، مستخدمة الخرطوم والشبشب كأدوات للتعذيب، بحجة تأديبها، حتى أصيب الطفل بحروق من الدرجة الثانية وضعف فى الدورة الدموية والتنفسية، وسقط علي الأرض فاقدًا للوعي، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإنقاذه من موت محقق،وتم حجزه برعاية قسم الأطفال لتلقي العلاج اللازم.







كان اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مستشفي كفر الشيخ العام بوصول "يحيي ص.ح" 3 سنوات، ومقيم بحي ميت علوان دائرة قسم أول كفر الشيخ، مصابًا بتوقف مؤقت في عضلة القلب، وكذلك إصابته بكدمات وسحجات بالصدر والظهر والذراعين والكفين، وحروق من الدرجة الثانية في ظهر القدمين، وتم حجزه برعاية قسم الأطفال وحالته مستقرة.



على الفور انتقل الرائد محمد صادق، رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب،رئيس المباحث الجنائية، وبسؤال الطفل المجني عليه والذي تعرض لمأساة حقيقية تدمع لها العيون، بعد إصابته في أنحاء جسده، أقر بأنه يعيش مع والدته بعد انفصالها عن والده، وعقب زواجها من زوجها الثاني نال كل أنواع العذاب علي يد والدته، مستخدمة الخرطوم والشبشب حتي تشوهت أجزاء كثيرة من جسده نتيجة التعدي عليه.

وباستدعاء والدة الطفل وتدعي "هـ.ص.م.ع" 29 سنة،عاملة بإتيليه وكوافير، ومقيمة بحي ميت علوان دائرة القسم، وبسؤالها أنكرت قيامها بإحداث الإصابات الموجودة بالطفل، وأن زوجها ويدعي "ر.س.ح.أ" 25 سنة،عامل،ومقيم بذات العنوان، هو من اعتدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات .





كشف التحريات بأن الأم مطلقة من والد الطفل وأن الطفل مقيم طرف والدته مع زوجها الثاني، وأنها دائمة الاعتداء عليه بالضرب بعد طلاقها من زوجها الأول.





قام فريق من ضباط المباحث بزيارة الطفل بالمستشفى لتقديم الدعم النفسي والمعنوي له والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته.



