» تفاصيل صادمة لتعذيب طفل داخل مدرسة بكوبري القبة

11 مارس 2018 - 10:24 ص

قالت هبة العربي، والدة الطفل المعتدى عليه بمدرسة كوبري القبة، إنها فوجئت بابنها عائدًا من المدرسة ووجه متورم، ويبكي بشدة من كثرة الألم، وتابعت: "كنت فاكرة أنه اتخانق مع زملائه في الفصل".

وأضافت والدة الطفل خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تواصلت مع زميله لكي اعرف ماحدث، وعلمت أن عددًا من المدرسين المتدربين دخلوا حصة لهم في الفصل وأحدهم اعتدى علي التلاميذ .

واستكملت الأم: "زميله قالي إن المدرس المتدرب ضرب ابني ووقفه على رجل واحدة، ولما ابني تعب ضربه على قفاه وعلى رأسه، وقاله مش عايز أشوف وشك"، مشيرًا إلى أنها حررت محضرًا ضد المدرس، ولكنه عاد للمدرسة بشكل طبيعي.



وتابعت: "ابني قالي فين حقي اللي أنتِ جبتهولي.. المتدرب دخل الفصل تاني".