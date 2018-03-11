مواجهة ساخنة مع "داعشي" قتل 900 شخص واغتصب 200 سيدة

11 مارس 2018 - 10:30 ص

أبرز تليفزيون "الآن" مواجهة بين شاب "داعشي" يدعى "عمر"، وفتاة أيزيدية اغتصبت على يده في وقت سابق، تدعى "شيرين".

وقال عمر إنه قتل حوالي 900 شخص، واغتصب حوالي 200 امرأة، وحوالي 50 فتاة في سن السابعة عشر، مبررًا ذلك بأنه كان مضطرًا، وإنه لم يقتل كان سيقتله شخص آخر، واعترف في نفس الوقت بأنه كان يستمتع باغتصاب ضحاياه.

من جانبها، أكدت الضحية أنه في هذا اليوم اغتصب ثلاث فتيات، ولا يجب عليه أن يبرر قتل الناس، مؤكدة: "كما تدين تدان".