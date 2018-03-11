قادة الإخوان يناضلون بجنسيات غير مصرية

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قادة الإخوان

محمد ثابت

الحصول علي جنسية

شن القيادي الإخواني محمد ثابت هجومًا على قادة الإخوان الهاربين في تركيا، وأنهم  يبحثون عن المناصب والمنافع، إلا ما رحم ربي.

وأضاف علي حسابه الشخصي على "فيس بوك" أن معظم القادة كلهم، «بربطة المعلم» يسعون خلف جنسية أخرى، إلا مَنْ عصم ربي، وهم مصرون على البقاء على "وهم" الدفاع عن المصريين، كيف وقد صاروا غير مصريين.

وتابع ثابت في هجومه قائلاً: كان الأفيد للجميع لو سعى المجددون من ذوي المناصب السابقة في مصر، وعلى رأسهم الوزراء والنواب والمحافظ، خلف وثيقة كتلك التي كان يصدرها الملك الراحل «الحسين بن طلال» للفلسطينيين ليتجولوا بها في العالم، دون أن ينالوا الجنسية الأردنية، ولكن الأفاضل يريدون الأمان لأهليهم جميعًا وليذهب الشباب إلى ربهم إن أرادوا.

وتساءل ماذا لو داهم ملك الموت المختلفين في إسطنبول، فأينما تكونوا يدرككم الموت، وما الحياة في إسطنبول بطوق نجاة من الموت، فالأخير إن جاء سيقبض روح الفقراء والمشتتين والأصدقاء المرتفعي المكانة العلمية الذين باعوا الدنيا من أجل الجماعة فأقصاهم السادة عن العمل.

وأعرب عن أسفه من التصريحات الأخيرة  لأمين الجماعة محمود حسين، متسائلاً: هل يتعظ أمين الجماعة الخارج علينا منذ أيام قليلة ليزايد ويقول: «لا تراجع عن العمل السياسي، ولا حل مع الرئيس الحالي للبلاد ، ولا مجرد تفاهم معه، ونحن منصورون برغمه».


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