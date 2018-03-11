مقتل 6 مسلحين من داعش في غارات جوية أمريكية

11 مارس 2018 - 10:40 ص

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الأحد،عن مقتل أكثر من 6 مسلحين في سلسلة غارات جوية جديدة للجيش الامريكي على مخابئ لتنظيم داعش الارهابي بإقليم ننغارهار، شرق أفغانستان، في الساعات الـ24 الماضية، طبق ما ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ونُفذت أحدث غارات جوية على مخابئ داعش بمنطقة نازيان وقُتل فيها ستة مسلحين على الأقل.





وأعلن فيلق "سلاب 201" التابع للجيش الأفغاني، استهداف مخابئ داعش في بلدة "ناختار كاند" بالمنطقة.





وأضاف أن الغارات الجوية لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف السكان المحليين وأفراد الأمن.





ولم تعلق الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية المناهضة للحكومة، من بينها تنظيم داعش، على التقرير حتى الآن.







