"صلاح" يحصل على أسوأ تقييم في ليفربول

11 مارس 2018 - 10:43 ص

حصل اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي على أسوأ تقييم له في الفريق خلال لقاء القمة أمس أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز مانشستر 2- 1.

وحاز محمد صلاح على أسوأ تقييم له منذ انضمامه الى صفوف الفريق الإنجليزي الشهير بعدما غابت فاعليته الهجومية أمام المرمى، بالإضافة إلى أسوأ تقييم له فى المباراة بعدما نال 6.1 كثاني أسوأ تقييم للاعبي الفريق فى المباراة.

وجاءت أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد كالتالى:

التسديد على المرمى "0"

المراوغات "0"

لمسات خاطئة "3، الأكثر في المباراة"

فقد الاستحواذ على الكرة "8، الأكثر في المباراة"



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