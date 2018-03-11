» عمى الزوج المتوفى فى المنام غير محمود

11 مارس 2018 - 10:47 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجة رأت زوجها المتوفى أعمى ويقول لها أغلقت النور ليه أنا مش شايف. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تنسوا هذا الزوج من الصدقة والدعاء لأن العمى له غير محمود لقوله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ) 124 : 126 طه.

وكونه يقول لزوجته أغلقت النور فقد يكون تقصير من زوجته في حقه فلا تنساه من الصدقة والدعاء، وقد يكون تقصير منها فى الطاعة، وكونها تتسبب في الظلام فأخشى أن يكون وقع منها ظلم له أو لغيره لأن الظلمة قد تدل أحيانا على الظلم. والله أعلم. وأدعو الله أن يغفر له ويرحمه اللهم آمين.

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