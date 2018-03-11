تأجيل نظر ثاني جلسات فى قضية احتكار صمامات القلب

شيماء السيد
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة أصحاب الشركات فى قضية احتكار صمامات القلب والمتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والموْكسدات للمستشفيات الحكومة ، لجلسة 4 أبريل للاطلاع والمستندات وصرحت للدفاع بالتصوير.
كانت النيابة العامة قد أحالت قضية الاحتكار فى مجال توريد صمامات القلب والموْكسدات للمستشفيات التعليمية والحكومية.
جاء قرار الاتهام من نيابتى الشئون المالية والتجاريه بانه خلال أعوام 2013 حتى 2014 ، 2015 بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم فى مجال تقديم المناقصات والممارسات بتوريد صمامات القلب والموْكسدات للعديد من المستشفيات الحكومية بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تصل عقوبة التهمة إلى تغريم كل شركة مبلغ 500 مليون جنيه.
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