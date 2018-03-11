13 مايو.. النطق بالحكم على المتهمين بتعذيب محامى المطرية

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الحكم

جنايات القاهرة

كريم حمدي

محامي المطرية

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حجز قضية اعادة محاكمة المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية مما أدى إلى وفاته .للنطق بالحكم بجلسة 13 مايو القادم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل احمد عبد الهادي وعلي احمد صقر وسكرتارية احمد الهادي وهشام حافظ.

كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن المتهمين 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

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