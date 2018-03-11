بث مباشر.. أرسنال "النني" يواجه واتفورد

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المصريون
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام بثا مباشرا لمباراة كرة القدم بين أرسنال وواتفورد ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي.
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