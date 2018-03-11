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حبس 4 من ألتراس أهلاوي 15 يومًا

قضايا وحوادث

التراس اهلاوي
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شيماء السيد

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النيابة العامة

التراس اهلاوى

النادي الاهلي

أحداث شغب

حبس 4 عناصر

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 عناصر من ألتراس أهلاوى 15 يومًا، على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة الثلاثاء الماضى.

ووجهت النيابة لهم اتهامات استعراض القوة وإثارة الشغب وإحداث العنف والإتلاف العمد وحيازة مواد في حكم المفرقعات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث دخل عدد من الألتراس إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وكان النائب العام المستشار نبيل صادق كليف نيابة أمن الدولة، بالتحقيق فى أحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى باستاد القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس.

وقال بيان النائب العام، إنه تبين أن تلك الأحداث منبتة الصلة بتشجيع النادى الأهلى وإنما انطوت على ما يمس سلامة وأمن البلاد.


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