وزير التجارة: تركيا ثاني أكبر مستورد من مصر

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وزير التجارة

صادرات مصر

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن صادرات مصر إلى تركيا حققت نموًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 38.5%.

وأكد "قابيل" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن نمو حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركية، ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنة بعام 2016.

وأشار، إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتًا إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزير التجارة، قد أعلن نهاية العام الماضي عن زيادة مقدارها 44.2% في حجم الصادرات المصرية إلى تركيا خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2017.

فيما تستورد مصر من تركيا السلع الهندسية، والإلكترونية، ومواد البناء، والكيميائيات، والأسمدة، والملابس الجاهزة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، بعد أن كان 4.341 مليار دولار خلال 2015، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

ورغم التوترات السياسية القائمة بين البلدين منذ عام 2013، لا تزال هناك علاقات تجارية واقتصادية تبادلية قوية بين مصر وتركيا.


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