مقتل وكيل معهد ديني بطلق ناري بالشرقية

11 مارس 2018 - 04:34 م

شهدت مدينة أبو كبير بالشرقية، واقعة قتل مأساوية، حيث لقى وكيل معهد دينى، اليوم الأحد، مصرعه بعدما أطلق مجهولون النار عليه، لسرقته.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد مقتل "عبد الباسط محمد وصفى" 57 عامًا، يعمل وكيل معهد دينى بمدينة أبو كبير، من قبل مجهولين أمام قرية نزلة خيال بعد إصابته بطلق نارى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو كبير العام، وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

وأوضح مصدر أمنى بالشرقية، أن الهدف من القتل سرقته، وجار تكثيف الجهود للتوصل للجناة.