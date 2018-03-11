ليفربول يطلب 180 مليون يورو للتنازل عن «صلاح» لريال مدريد

11 مارس 2018 - 04:34 م

قال موقع "great goals" إن نادي ليفربول الانجليزي، حدد قيمة انتقال محمد صلاح مهاجم "الريدز" والمنتخب المصري، إلى صفوف ريال مدريد بصورة غير مباشرة "من خلال وسطاء"، موضحًا أن تواجد الفرعون المصري سيكون على حساب الفرنسي كريم بنزيمة.

وأضاف: "مستوى أداء "بنزيمة" في هبوط طوال معظم فترات الموسم، وعلى الرغم من ذلك وقف مشجعو "الريال" في ظهر اللاعب الفرنسي، بينما حاول محبو كريستيانو رونالدو التخفيف من حدة التوتر بينهما".

وعلى الرغم من أنباء رحيله عن الريال، إلا أن مدرب الفريق الملكي أكد للصحف الإسبانية، تمسكه ببقاء "بنزيمة"، رغم تراجع مستواه الكروي في الفترة الأخيرة.

وأشاد المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بلاعبه كريم بنزيمة والخدمات التي يقدمها للمرينجي، مشيرًا إلى أن سجل المهاجم الفرنسي يتحدث عن نفسه.

ومع ذلك، فإن إدارة ريال مدريد تدرس بشكل جدي الاستغناء عن "بنزيمة"، خاصة بعد أدائه المخيب للآمال في مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وأشارت تقارير إعلامية بأن أداء بنزيمة ضد فريق باريس سان جيرمان أثار جولة جديدة من المناقشات حول رحيل المهاجم عن صفوف الملكي، وذلك داخل إدارة المرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز.

وأوضح الموقع أن صفقة لاعب الريدز، محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، "مكلفة للغاية"، لكن ريال مدريد أخبر ليفربول عن سعره "من خلال وسطاء".

وأضاف: "ليفربول لن يتنازل عن صلاح بأقل من المبلغ الذي دفعته برشلونة للبرازيلي فيليب كوتينهو - 160 مليون يورو - بينما أفادت مصادر مقربة من النادي الانجليزي إن ليفربول يطالب بـ180 مليون يورو للتنازل عن اللاعب المصري، وهو نفس المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لنادي موناكو، من أجل الحصول على خدمات الفرنسي "مبابي"، في الميركاتو الصيفي الماضي.