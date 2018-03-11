  • الأحد 11 مارس 2018
  • بتوقيت مصر06:10 م
بحث متقدم
اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح

500 رحلة عمرة مجانية للمشاركين في الانتخابات

المحلل الرياضي محمود معروف

العرب ممتنون لإسرائيل

جماهير الاهلى

الأهلي يكشف حقيقة تسليم جماهيره للأمن

بيتكوين

الحكومة المصرية تبحث عن «البيتكوين» سرًا

الإعلامي سيد علي

سيد علي: البلد في كارثة بسبب الديون

الاستيطان

الأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب

صلاح

ليفربول يطلب 180 مليون يورو للتنازل عن «صلاح» لريال مدريد

مصر وتركيا

وزير التجارة: تركيا ثاني أكبر مستورد من مصر

الغاز الطبيعى

ذعر في إسرائيل من اتفاق الغاز بين مصر وقبرص

كاس العالم

مكاسب إسرائيل من إذاعة «المونديال» للعرب

ليفربول يطلب 180 مليون يورو للتنازل عن «صلاح» لريال مدريد

الرياضة

صلاح
صلاح

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الريال يتراجع عن ضم نجم تشيلسي من أجل«صلاح»

#

انتقال "صلاح" للريال متوقف على رونالدو وبنزيما

#

"صلاح" يطيح بـ"بيل" من الريال

#

هدف لـ"صلاح" قيمته 1.5 مليون يورو لم يتوقعه ليفربول

ريال مدريد

ليفربول

صلاح

جريت جوال

قال موقع "great goals" إن نادي ليفربول الانجليزي، حدد قيمة انتقال محمد صلاح مهاجم "الريدز" والمنتخب المصري، إلى صفوف ريال مدريد بصورة غير مباشرة "من خلال وسطاء"، موضحًا أن تواجد الفرعون المصري سيكون على حساب الفرنسي كريم بنزيمة.

وأضاف: "مستوى أداء "بنزيمة" في هبوط طوال معظم فترات الموسم، وعلى الرغم من ذلك وقف مشجعو "الريال" في ظهر اللاعب الفرنسي، بينما حاول محبو كريستيانو رونالدو التخفيف من حدة التوتر بينهما".

وعلى الرغم من أنباء رحيله عن الريال، إلا أن مدرب الفريق الملكي أكد للصحف الإسبانية، تمسكه ببقاء "بنزيمة"، رغم تراجع مستواه الكروي في الفترة الأخيرة.

وأشاد المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، بلاعبه كريم بنزيمة والخدمات التي يقدمها للمرينجي، مشيرًا إلى أن سجل المهاجم الفرنسي يتحدث عن نفسه.

ومع ذلك، فإن إدارة ريال مدريد تدرس بشكل جدي الاستغناء عن "بنزيمة"، خاصة بعد أدائه المخيب للآمال في مباراة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.

وأشارت  تقارير إعلامية بأن أداء بنزيمة ضد فريق باريس سان جيرمان أثار جولة جديدة من المناقشات حول رحيل المهاجم عن صفوف الملكي، وذلك داخل إدارة المرينجي برئاسة فلورنتينو بيريز.

وأوضح الموقع أن صفقة  لاعب الريدز، محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، "مكلفة للغاية"، لكن ريال مدريد أخبر ليفربول عن سعره "من خلال وسطاء".

وأضاف: "ليفربول لن يتنازل عن صلاح  بأقل من المبلغ الذي دفعته برشلونة للبرازيلي فيليب كوتينهو - 160 مليون يورو - بينما أفادت مصادر مقربة من النادي الانجليزي إن ليفربول يطالب بـ180 مليون يورو للتنازل عن اللاعب المصري، وهو نفس المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لنادي موناكو، من أجل الحصول على  خدمات الفرنسي "مبابي"، في الميركاتو الصيفي الماضي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كارثة التابوت الفرعوني المهرب إلى الكويت

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

الأراجوز و«الرجل»

حسام فتحي

مجزرة للبشر والأخلاق والإنسانيّة!!

طه خليفة

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه في بداية تعاملات الأسبوع
» «النني» يشارك في فوز آرسنال على واتفورد بثلاثية
» وزير الدفاع الأمريكي يوجه تحذيرًا لنظام «الأسد»
» ثلاثيني يقتل خادمته وينهي حياته ببندقية صيد
» تحطم طائرة تركية فوق إيران
» مكاسب إسرائيل من إذاعة «المونديال» للعرب
» إصابة 15 في انقلاب سيارة بطريق "القاهرة-الفيوم" الصحراوى
» ضبط 4 سبائك ذهب داخل حذاء راكبة بمطار الخرطوم
» إصابة أمين شرطة ومجندين فى حادث انقلاب سيارة
» شاب يقتل صديقه بسبب "حذاء"
» مصرع عروسين صعقًا بالكهرباء وأخرى أثر أزمة قلبية

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:35 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية