المؤبد لـ 3 متهمين أشعلوا النيران بشخصين داخل صندوق القمامة

11 مارس 2018 - 04:41 م

قررت محكمة جنايات أسوان، اليوم الأحد، معاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، لقتلهم شخصين بمنطقة خور عواضة بمأسوان، بسبب خلافات الجيرة.

ترجع وقائع القضية إلى تورط 3 متهمين من عائلة واحدة بقتل اثنين من جيرانهم بسبب خلافات لهو الأطفال، بدأت الجريمة بقيام أحد أبناء المجنى عليه الأول ويدعي " م.ن" بالتشاجر مع نجل المتهم الأول بالأيدى بسبب خلاف على اللهو بالمنطقة، تطورت المشاجرة بين الأطفال إلى مشاجرة دامية بين الآباء بدأت بوابل من السباب وانتهت بمقتل أحدهم وجاره.

واعترف المتهمون بالجريمة أمام نيابة أسوان، حيث أكد المتهم الأول أنه انفعل على المجني عليه واصطحب عددًا من أقاربه للانتقام منه، وأطلق الرصاص عليه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وكان برفقته المجني عليه الثانى الذي توفى نتيجة طلقة بالصدر، ولم تتوقف الجريمة عند ذلك بل ألقوا بالمجنى عليهما داخل صندوق القمامة وأشعلوا النيران بهما.