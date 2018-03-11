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الديهى: إنجازات القوات المسلحة تدعونا للتفاؤل

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

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القوات المسلحة

العملية العسكرية

اليديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على البيان رقم 15 للقوات المسلحة بشأن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، قائلاً: "إنجازات تدعونا إلى التفاؤل".

وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، قائلًا: "قواتنا المسلحة تمكنت مع العثور على صواريخ شديدة الخطورة بحوزة الإرهابيين في سيناء، مؤكدًا أن الصواريخ التي تم ضبطها مع الإرهابيين يتراوح سعر الواحد منها ربع مليون دولار.

وقال "الديهي"، إن الإرهابيين المتواجدين في سيناء نهايات طرفية لدول معادية لمصر وأجهزة استخبارات دولية، متابعًا "أخواتنا في سيناء بيحاربوا الإرهاب وفي ناس هنا في العاصمة قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم الدولة المصرية".


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