«إيني» الإيطالية تحصل على حصة 15% من 3 حقول إماراتية

11 مارس 2018 - 09:05 م

وقعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، على اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الحكومية، تحصل بموجبها على حصة 5 بالمائة في امتياز حقل "زاكوم" السفلي النفطي البحري.

وقال التليفزيون الحكومي الإيطالي، إن الاتفاقية التي أبرمت اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقضي كذلك بحصول "إيني" على 10 بالمائة من حقلي "أم شيف" و"نصر البحريين" في الإمارة.

ولم يورد التليفزيون الإيطالي، التفاصيل المالية لقيمة الاستحواذ على النسب الواردة في الاتفاقية، أو مدة سريانها.

ويقوم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، الأحد، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى بعد وصوله إلى أبوظبي جلسة محادثات مع ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وكان آخر لقاء بين الجانبين الإيطالي والإماراتي، جرى في 21 يناير الماضي؛ لإجراء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع دولة الإمارات.

وأعلنت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الحكومية، مساء اليوم، توقيع اتفاق لشراء 10 بالمائة من حصة شركة "إيني" الإيطالية في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز في مصر الذي يضم حقل "ظهر".

والأسبوع الماضي، حصلت شركة "إنبكس" اليابانية على ما نسبته 10 بالمائة من حقل زاكوم السفلي البحري، بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، لمدة 40 عامًا.

ويمثل حقل "زاكوم السفلي" إحدى مناطق الامتياز الثلاثة الجديدة الناتجة عن تقسيم الامتياز السابق لشركة "أدما العاملة" في المناطق البحرية، بهدف تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية، وتبادل الخبرات التقنية وتمكين الوصول إلى الأسواق بشكل أكبر.