  • الأحد 11 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:21 م
بحث متقدم
السيسي والبشير

"هذا هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين القاهرة والخرطوم"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" عن حبس فريق "سليمان خاطر"

الرئيس السيسي

"السيسي" يصدر قرارا هاما بشأن أراضي شمال سيناء

اللواء عباس كامل مع وزير الدفاع السوداني

تعليمات للإعلام السوداني بوقف الهجوم على مصر

موسى مصطفى موسى

6 تصريحات لـ«موسى» تثير الجدل

رسلان

فتاوى «الرئاسية»: المقاطع كتمان للشهادة ومعصية كبرى

البنك المركزي

خطر وجودي يهدد الدولة المصرية بسبب الديون

توفيق عكاشة

عودة مفاجئة لـ«توفيق عكاشة»

ضحايا الطائرة

بالصور.. مفاجأة صادمة عن ضحايا الطائرة التركية

سد النهضة

انتهاء 64% من سد النهضة خطر يهدد مصر

«إيني» الإيطالية تحصل على حصة 15% من 3 حقول إماراتية

عرب وعالم

صفقة الغاز
الغاز - أرشيفية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

مسلح يقتحم دار مسنين ويحتجز رهائن

#

«ولايتا» الإثيوبي يتقدم على الزمالك

#

سقوط عصابة سرقة الدراجات البخارية ببني سويف

#

النقض تؤيد أحكام البراءة والسجن على 30متهما بأحداث دمياط

الامارات

الغاز

ايطاليا

إيني

حقل ظهر

وقعت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"، على اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الحكومية، تحصل بموجبها على حصة 5 بالمائة في امتياز حقل "زاكوم" السفلي النفطي البحري.

وقال التليفزيون الحكومي الإيطالي، إن الاتفاقية التي أبرمت اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تقضي كذلك بحصول "إيني" على 10 بالمائة من حقلي "أم شيف" و"نصر البحريين" في الإمارة.

ولم يورد التليفزيون الإيطالي، التفاصيل المالية لقيمة الاستحواذ على النسب الواردة في الاتفاقية، أو مدة سريانها.

ويقوم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، الأحد، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أجرى بعد وصوله إلى أبوظبي جلسة محادثات مع ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وكان آخر لقاء بين الجانبين الإيطالي والإماراتي، جرى في 21 يناير الماضي؛ لإجراء الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع دولة الإمارات.

وأعلنت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الحكومية، مساء اليوم، توقيع اتفاق لشراء 10 بالمائة من حصة شركة "إيني" الإيطالية في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز في مصر الذي يضم حقل "ظهر".

والأسبوع الماضي، حصلت شركة "إنبكس" اليابانية على ما نسبته 10 بالمائة من حقل زاكوم السفلي البحري، بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، لمدة 40 عامًا.

ويمثل حقل "زاكوم السفلي" إحدى مناطق الامتياز الثلاثة الجديدة الناتجة عن تقسيم الامتياز السابق لشركة "أدما العاملة" في المناطق البحرية، بهدف تعزيز العائد الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية، وتبادل الخبرات التقنية وتمكين الوصول إلى الأسواق بشكل أكبر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كارثة التابوت الفرعوني المهرب إلى الكويت

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

الأراجوز و«الرجل»

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

مجزرة للبشر والأخلاق والإنسانيّة!!

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق
» "بوتين" يكشف علاقة جده بـ"ستالين ولينين"
» فيديو..خبيرة مكياج تزين وجوه النساء بقدمها
» 5 وسائل لتحفيز المصريين على التصويت في الانتخابات
» اشتباكات بالمولوتوف بين عائلتين في بني سويف
» القبض على سائح حاول تهريب 28 كيلو ذهب
» أول تعليق من «البدري» بعد الفوز على إنبي
» عاطل يطعن والده وشقيقه لرفضهما شرائه للمخدرات
» الأهلي يقترب من التتويج بالدوري بالفوز على إنبي
» «كأس الرئيس» بطولة جديدة للأندية المصرية
» تطورات خطيرة في قضية حسابات نادي الزمالك

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية